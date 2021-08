Objectifs:

Contribution:

Vous pouvez contribuer en créant un compte sur h-node et modifier le contenus créé par les utilisateurs. Toutes vos modifications seront enregistrées dans l’historique de l’élément que vous modifiez ou ajouter. Toutes versions (l’actuelle ou les précédentes) seront marquées au nom de l’utilisateur qui les a crées.

Vous pouvez aussi contribuer en suggérant un autre type de matériel qui devrais être ajouté à la base de données ou une nouvelle fonctionnalitée qui devrais être implémentée

Logiciel libre:

In order to add a device to the h-node database, you must verify that it works using only free software. For this purpose, you must be running either:

1) A GNU/Linux distribution that is on the FSF's list of endorsed distributions

2) Debian GNU/Linux, with only the main archive area enabled. The "contrib" and "non-free" areas must not be enabled when testing hardware. Double-check this by running apt-cache policy . The only package archive area mentioned in the output should be main.

h-node lists only hardware that works with free drivers and without non-free firmware. Other GNU/Linux distributions (or Debian with contrib, non-free, or some 3rd-party archives enabled) include non-free firmware files, so they cannot be used for testing.